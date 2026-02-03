K−POP初のグラミー賞を受賞した「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（OTT）「Golden」を、米メディアが1日、高く評価した。「Golden」は「ベスト・ソング・リトン・フォー・ビジュアル・メディア（最優秀映像作品楽曲賞）」を受賞した。

この賞は、歌を作ったソングライターに与えられる賞。Netflix（ネットフリックス）のアニメーション映画が全世界でヒットし、SNS上では「Golden」の高音チャレンジ映像が流行するなど、一時、世界的に社会現象となった。

AP通信は「視覚メディア用最優秀歌部門で受賞し、K−POPアーティストのグラミー賞初受賞を記録した。作曲家たちは、英語と韓国語で受賞感想を伝え、この曲のバイリンガル的魅力を強調した」と伝えた。

またニューヨーク・タイムズは「K−POPガールズ！デーモンハンターズのヒット曲が受賞し、強大な影響力を持つグローバルジャンル（K−POP）の長い渇きをついに解消した」と高く評価した。さらに「過去のグラミー賞でのK−POPの存在感は微々たるものだった。BTSはこれまで、5回も候補に上がったが、受賞したことはない」と伝えた。

ハリウッド・メディアのバラエティーも「Goldenが、歴代初めてグラミー賞を受賞したK−POP曲になった。リフレイン歌詞の『It's our moment（今がチャンス）』のように、最高の瞬間を続けている」と報じた。