上沼恵美子が１日に読売テレビで放送された「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、近年増加傾向にある夫婦がそれぞれの実家に帰る「セパレート帰省」を絶賛した。

上沼は「そうでないとあかん。昭和が不自然だったんです」と自身の経験を話した。「旦那さんに兄弟がいると、姑さんがその兄弟の娘、一番好きだからね。一番仲のいい」と姑は娘をもっとも大切にすると述べた。「嫁さんは二番ではない。八番目くらい。近所の奥さんだったりとか。だから、帰省して、長いこといようが何しようが、絶対自分の娘が一番。これは当たり前やと思うんですよ」と夫の実家に行っても、それほど大切にはされないと話した。

上沼は「おばあちゃんを看取りましたけど」とし、「最後までなんだかんだゆって恵美子さん、恵美子さんと言ってくれたけど、やっぱりお姉さんには勝てないし。仕方ない。血っていうのはそんなもんだと思いますから」と複雑な胸中を明かした。「セパレート帰省。素晴らしい。誰が発明したん？偉いと思うわね。それぞれの実家に帰る」と最近の風潮をたたえた。