3日の閣議後の会見で、記者と小野田紀美大臣との質疑応答が噛み合わない場面が見られた。

【映像】記者「チャイナの…」→小野田大臣がキッパリ発言（実際の様子）

記者は「官邸付きの記者からの情報で大臣に確認していただきたいことがあるんですけど」と切り出し「（日本の）マスメディアの報道局長クラスの方たちが報道に関する勉強会をやると中国大使館から海南島に招待された。だが、勉強会が終了した後の食事で乾杯の前に裸同然のコンパニオンが多数入ってきて、写真をパチパチ撮られたらしい。集団ハニートラップで2007年です。それに関して、今の高市政権の報道を見ると、各社バラバラ。ひどい会社もあるんですね、偏向報道。それだけではなく、その後も接触してるんじゃないかと。特定できるはずなんです。参加した報道局長クラスは。内調（内閣情報調査室）があるのでその報道局長クラスに対面調査で中国からの要求はその以降あったか、その確認をしていただきたい」と訴えた。

これに小野田大臣は 「まず、各報道機関の情報発信のあり方については、政府としてコメントすることはございませんが、各報道機関、そして業界ごとに倫理規定等を定められているものと承知をしております。その上で、政府として当該事項に関してお答えできることはないと思います」と回答。

記者は納得がいかなかったのか「ただ、内調には各会社に行ってかなり詳しいこと調査できる権限があるはずなんですよ。だから、中国からの要求がなかったのか。あご足代だけサービス受けただけじゃないと思うんですよ。帰国してからも、赤坂なんかのクラブに招待されて行ったことあるんですけど、チャイナのママさんが芸大卒業…」と話し続けたところで小野田大臣が「恐れ入りますが質問は何ですか？」とカットイン。

記者は「いやだからね、その調査できるかできないか聞くだけだったらできると思うんですよ。だから、報道に関して、権力が介入するは御法度でしょうけど、ただ、そういうことがあった事実、それとその後に中国からの要求、何かありましたかという、そういうことだけはちょっと調べることできるんじゃないかと思うんですけど、できませんかね？」と質問。

小野田大臣はキッパリと「ご意見の趣旨はわかりましたが、所管外だと思います。お答えを差し控えます」と述べた。

（ABEMA NEWS）

