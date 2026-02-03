ミツカン、粉末タイプの味ぽん「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を発売 - かけてもべちゃっとならない!
Mizkanは3月5日より、粉末スパイスタイプの味ぽん「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」を全国で発売する。
ミツカン「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」
本商品は、「味ぽんの粉末タイプがほしい!」というユーザーの声をもとに、焼き物や揚げ物などに「さっぱり」としたアクセントを加えたくても、液体調味料を使うとベチャっとした食感になってしまうことに着目し、開発された粉末タイプの味ぽん。
粉末スパイスタイプの味ぽんのため、水っぽくならず、さっぱりが絡んで、色んな“味ぽん使い”がぽんぽん広がるという。
ミツカン「無限さっぱりスパイス by 味ぽん」使用例
2025年2月よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴなどPPIHグループ店舗(一部対象外店舗あり)にて先行販売を実施したところ、一時は供給が追いつかないほどの反響があったことを受け、このほど全国展開が決定した。
65g入りで、参考小売価格は643円。3月5日より全国の小売店で発売される。
