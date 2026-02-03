スタバ新作、バレンタイン限定「スイート ミルク チョコレート」登場
スターバックス コーヒー ジャパンは、バレンタインシーズン限定ビバレッジ『スイート ミルク チョコレート』を2月3日より発売する。
スタバ「スイート ミルク チョコレート」Tallサイズ:持ち帰り579円、店内利用590円
同商品は、スターバックスの定番人気ドリンク「スイート ミルクコーヒー」のコーヒー部分を、香り高いクリームカカオベースに置き換えて仕立てたバレンタイン仕様の一杯。カカオの香ばしさとやさしい甘みが特徴のクリームカカオベースに、ミルクとクリームを重ね、三層のグラデーションに仕上げたという。
カップの底にはフレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせた濃厚なベースを配置。その上にミルク、トップにクリームカカオベースを重ねることで、飲み進めるごとに変化するカカオのコクとまろやかな甘さを楽しめる構成となっている。冬のひとときを彩る、デザート感のあるミルクチョコレートドリンクとして展開される。
商品はアイスのみの提供。価格はTall:持ち帰り579円、Tall:店内利用590円。全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)で販売される。なお、一時的な欠品や早期終了となる場合があるとしている。
