ミツカン、「Fibeeひとくちビスキュイ」から新フレーバー「シナモンとクランベリー」登場
Mizkanは2月28日より、「Fibeeひとくちビスキュイ」から新フレーバー「シナモンとクランベリー」を発売する。
ミツカン「Fibeeひとくちビスキュイ シナモンとクランベリー」
Fibeeは、腸内の善玉菌にうれしい発酵性食物繊維がキーポイントのブランド。Fibeeひとくちビスキュイは、手を汚さずに手軽に食べられるおやつとして好評の健康食品となっている。
今回は、Fibeeひとくちビスキュイに寄せられた「気分で選べる他のフレーバーが欲しい」という声に応え、女性に人気の新フレーバー「シナモンとクランベリー」を開発。アーモンドを練り込んだ生地にクランベリーを合わせたサクッと食感のビスキュイで、口の中に広がるシナモンとクランベリーの甘酸っぱさがくせになる味わいに仕上げられている。30g入りで、参考小売価格は272円。
