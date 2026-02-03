

文化放送では、2月8日（日）、衆議院選挙 開票特番放送終了後の深夜0時より、『QloveR配信スペシャル 文化放送 衆議院選挙 ～電波で語り尽くせなかった「超」ホンネ～』をオンライン生配信する。

出演は、大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一のほか、ゲストに吉田照美、金子勝、鈴木エイト。

文化放送では、同日午後7時57分～深夜0時まで『文化放送 衆議院選挙開票スペシャル～みんなのホンネ2026～』を生放送。

この開票特番終了後、その興奮をそのままに、深夜0時からは同局のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」で動画付き生配信を行い、地上派ラジオで伝えきれなかった「超」ホンネを、より深く、よりじっくりと議論する。

本配信には、地上波の開票特番に出演直後の大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一に加え、ゲストとして、吉田照美、金子勝、鈴木エイトが出演。

高市総理による突然の解散、そして新しい勢力の誕生。慌ただしく過ぎた16日間の選挙戦を終え、日本はどこへ向かおうとしているのか。放送時間内ではどうしても伝えきれなかった、各出演者の実感や各政党の開票センターでのトピックスなど、紹介しきれなかった取材内容を、大勢が判明するこの時間に改めて解き明かす。

地上波放送の制約を脱ぎ捨て、出演者たちが「取材の裏側」や「むき出しのホンネ」を語り尽くす1時間を届ける。

【配信番組概要】

■番組名： 『QloveR配信スぺシャル 文化放送 衆議院選挙 ～電波で語り尽くせなかった「超」ホンネ～』

■配信日時： 2月8日（日）深夜0時00分～1時00分 ＊配信終了から１週間、アーカイブ配信あり

■配信媒体：

文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR（クローバー）」にて動画付き生配信

［有料配信］ 550円（税込）

視聴URL： https://qlover.jp/qlover-special-live/live/smnja84mn297FcSGAvgxcSno

※本配信は有料チケットを購入された方のみ視聴可能なコンテンツとなります。

チケットの購入は上記ページから登録できます。

※購入方法が不明な場合は下記ページよりご確認ください。

https://qlover.jp/qlover-special-live/articles/news/aro8FJHvQbs9vnE3ncX9ac2G

■出演：

大竹まこと、長野智子、青木理、常井健一、文化放送報道

ゲスト： 吉田照美、金子勝、鈴木エイト