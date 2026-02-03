【2月3日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2026年1月の新商品5品まとめ(2月3日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2026年1月の新商品まとめ
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「盛りすぎ! 塩焼そば」(538円)
「盛りすぎ! 塩焼そば」(538円)
価格 : 538円
エネルギー : 1,144kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
麺重量が通常規格の1.5倍、総重量はなんと600gオーバーという驚きのボリュームで「盛りすぎ! 塩焼そば」が登場です。旨みたっぷりでやみつきになる塩だれで炒めた焼そばは、一口食べれば止まらない美味しさ。とにかくガッツリ食べたい時にぴったりの一品になっています。
「盛りすぎ! 照焼チキンたまごサンド」(365円)
「盛りすぎ! 照焼チキンたまごサンド」(365円)
価格 : 365円
エネルギー : 375kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ジューシーな照焼チキンが50%増量された「盛りすぎ! 照焼チキンたまごサンド」が登場。肉感のあるしっとりとしたチキンとたまごサラダを贅沢にサンドし、コクと甘みのあるソースを合わせたこちら。満足感たっぷりのランチタイムを演出してくれる一品です。
「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」(495円)
「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」(495円)
価格 : 495円
エネルギー : 916kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは868kcal、473円(税込)とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
人気の厚切りカツサンドを、2個から3個に増量した「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」が登場です。分厚いロースカツの食べ応えはそのままに、さらにお得感が増したこちら。コスパ良くしっかりお腹を満たしたい方に自信を持ってオススメしたい一品になっています。
「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキン マヨネーズ)」(322円)
「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキン マヨネーズ)」(322円)
価格 : 322円
エネルギー : 456kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※沖縄地域のローソンでは「盛りすぎ! ポーク玉子(シーチキン マヨネーズ)」を販売するとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ポークランチョンが2枚入りになった「盛りすぎ! 具! おにぎり ポーク玉子(シーチキン マヨネーズ)」。コスパも食べ応えも満点で、シーチキンマヨネーズとの相性も抜群。一つでお腹いっぱいになれる、贅沢なボリュームのおにぎりに仕上がっています。
「もっちりとしたパニーニ ミート&チーズ」(192円)
「もっちりとしたパニーニ ミート&チーズ」(192円)
価格 : 192円
エネルギー : 269kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
もっちりとした食感の生地が特徴のパニーニが登場です。なかのボロネーゼフィリングとチーズフィリングの相性が抜群で、コクのある深い味わいを楽しめます。温めても美味しい、朝食や軽食にぴったりの一品になります。
まとめ
2月3日発売の新商品は、「盛りすぎ! 塩焼そば」や「盛りすぎ! 照焼チキンたまごサンド」、「盛りすぎ! 厚切りロースカツサンド」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。
※画像は公式ホームページより引用
