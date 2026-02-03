ミツカン、健康・美容ケア成分配合のビネガードリンク「おいしいビネガーケア」を立ち上げ&3種発売
Mizkanはこのほど、健康・美容ケア成分を配合したビネガードリンクの新ブランド「おいしいビネガーケア」を立ち上げ。3月5日より、「乳酸菌&りんご」「セラミド&ざくろ」「GABA&ヨーグルト」の3種を発売する。
ミツカン「おいしいビネガーケア 乳酸菌&りんご・セラミド&ざくろ・GABA&ヨーグルト」
「おいしいビネガーケア」は、りんご酢をベースに、健康・美容ケア成分を組み合わせたビネガードリンク。忙しい日常の中でも、飲むだけで「お酢」と「健康・美容ケア成分」を同時に摂取できる、新しい健康美容習慣を提案する。
ラインアップは、スッキリ快調習慣に「乳酸菌&りんご」、うるおう艶めき習慣に「セラミド&ざくろ」、しっかり休息に「GABA&ヨーグルト」の3種。4倍希釈時カロリーゼロで、お酢の酸っぱさを抑え、毎日でも飲み続けられるやさしい味わいに仕上げられている。
いずれも500ml入りで、参考小売価格は847円。3月5日より全国にて発売される。
