バスケットボールの男子日本代表トム・ホーバス監督（59）の契約終了に伴う退任に関して、インターネット上でファンから悲痛な声が上がっている。

パリ五輪後に八村との確執が表面化

スポーツ紙によると、日本バスケットボール協会（JBA）は2026年2月２日、ホーバス監督との契約を終了したと発表した。契約終了の理由について「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもの」などと説明したが、事実上の解任とみられる。

2月26日と3月1日にワールドカップ（W杯）アジア1次予選を控える中での電撃的な退任となった。

ホーバス監督は、17年に女子日本代表監督に就任。21年東京五輪では、女子日本代表を銀メダルに導いた。五輪後の9月に男子日本代表監督に就任し、24年パリ五輪出場を果たした。男子日本代表が自力で五輪出場権を獲得したのは48年ぶりだった。

日本バスケットボール界に多大なる功績を残した一方で、パリ五輪後に男子日本代表のエース八村塁（レイカーズ、27）との確執が表面化。スポーツ紙によると、八村がホーバス監督の手腕を疑問視する発言をしたという。

「代表を強化してくれた功労者」

このような背景の中での電撃退任。インターネット上では大きな話題となり、Xでは次のような意見が寄せられた。

「私にバスケを好きにさせてくれたのは間違いなくトム・ホーバス」「トム・ホーバスやめちゃうんや...」「一体どこを目指すのか」「トム・ホーバスが残した結果は変わらないわけで 結果出した人が一番偉いと思う」「代表を強化してくれた功労者」「バスケを盛り上げてくれたことに本当に感謝しかない」「日本のバスケを開花させてくれたトム・ボーバス監督」「タイミング悪すぎるだろ」「退任悲しすぎる」

ホーバス監督は、日本バスケットボール協会の公式サイトを通じて、「大変残念ではありますが、代表チームのヘッドコーチとしての私の旅がここで終わりを迎えたことをご報告いたします。この10年間、男女両チームを情熱的に支えてくださったすべてのファンの皆さまに、心から感謝いたします」などのコメントを発表した。