アンカー・ジャパンは2月3日、Anker初となるトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」を発売しました。200以上の国と地域で使える3種類のプラグを搭載し、AC差し込み口と計4口のUSBポートから出力できるトラベルアダプタ。価格は3990円（税込）で、初回セールとして2月9日23時59分までAmazonとAnker Japan 公式オンラインストアでは20％OFFで販売します。

さまざまな国と地域に対応できるプラグを搭載

本体は厚さ31mmとスリムで、プラグは引き出し式と折りたたみ式でコンパクトに持ち運べるのが特徴。

Aタイプのプラグはアメリカ・中国・カナダなどのコンセントで使用可能。

Gタイプのプラグはイギリス・シンガポールなどで。

E/K/N/L/C/F/Jタイプは韓国・フランス・イタリア・スペインなどで使用できます。

本体のAC差し込み口は、最大800Wの出力に対応します。手持ちの電気製品や電源タップ、USB充電器をそのまま利用可能。

4口のUSBポートを搭載

ACの変換プラグとしてだけでなく、4口のUSBポートからデバイスを充電するUSB充電器として使えるのも魅力。

UCB-C1ポートは単ポート最大20W、USB-C2ポートは単ポートで最大15Wの出力が可能。

USB-A1ポートとUSB-A2ポートは単ポートで最大12Wの出力に対応します。

複数ポート使用時は合計最大15Wの出力。これ1台で、AC出力と合わせて最大5台のデバイスを同時に充電できます。Power Deliveryの高出力で充電したい場合には、AC差し込み口にPD対応のUSB充電器をつないで使いましょう。

製品仕様

サイズ 約86×51×31mm（プラグ部を除く） 重さ 約107g

入力：

日本：100V〜125V, 50/60Hz、最大8A

イギリス/イタリア：230V〜, 50/60Hz, 最大8A

出力：

単ポート使用時

USB-C1：5V-3A/ 9V-2.22A/12V-1.67A（最大20W）

USB-C2：5V-3A（最大15W）

USB-A1/USB-A2：5V-2.4A（最大12W）

2ポート/3ポート/4ポート使用時

合計最大15W

カラー：ブラック/ホワイト

パッケージ内容：

Anker Nano トラベルアダプタ（5-in-1, 20W）、取扱説明書

注意事項：

- 本製品は変圧器ではございません。国によって対応している電圧が異なるため、お使いの機器が使用する国の電圧に対応していない場合は、別途変圧器をご用意ください。

- 渡航先の国や地域の電力事情が安定していない国へ行かれる場合、お使いの機器の許容範囲内であるとされている場合も、急激な電流・電圧の変化や電圧低下により損傷を受ける場合があるためご注意ください。

製品提供：アンカー・ジャパン