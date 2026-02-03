還暦迎えた三田寛子、“金髪”姿の別人級ショット披露に反響「超カワイイッ」「とてもスタイリッシュで驚きました！」「似合ってる〜」
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が2日、自身のインスタグラムを更新。節分に合わせて撮影した金髪風スタイルの別人級ショットを公開した。
【写真】「超カワイイッ」「似合ってる〜」三田寛子が披露した“金髪”姿の別人級ショット
三田は「健康で長寿を願いながらの豆の数が多くて食べられるかなぁ」とユーモアを交えつつ、乙巳（きのとみ）年生まれで還暦を迎え、干支が一巡する一年を無事に終えられたことへの感謝をつづった。
節分についても「仮装して厄を払いし 新しい年を迎える『節分の夜にお化け』」「明日の立春からは 新しいサイクルの始まり始まり 新たに生まれ変わる気持ちで がんばります」と前向きな思いを明かしている。
投稿された写真では、金髪風のショートヘアにサングラスを合わせたクールな姿を披露。「実際金髪にしたいけどなかなかできないからちょっと写真だけ髪の色変えてみました」と“種明かし”し、写真加工で金髪気分を味わったと説明した。さらに、友人から贈られたという自身に似ているという可愛らしいマスコット人形や、お守り、節分の豆を入れた升なども公開し、季節行事を大切にする私生活の一端がうかがえた。
コメント欄には「金髪にされたのかとビックリしました」「金髪 似合ってる〜」「とてもスタイリッシュで驚きました！」「お似合いで、カッコイイですよ！」「寛子たん超カワイイッ」など、さまざまな反響が寄せられている。
