3日（火）は除雪作業のチャンス。立春から寒さゆるむ。

【3日（火）節分の天気】

西から高気圧に覆われてきています。冬型の気圧配置がゆるみ、上空の寒気の勢いも弱まってきています。日本海側では昼ごろまで雪の降り続くところがありますが、午後は次第にやむ見込みです。除雪作業のチャンスですが、作業は必ず2人以上で、屋根からの落雪に注意しながら行ってください。一方、太平洋側や九州では引き続き晴れて、空気の乾燥が続きそうです。火の元には十分注意して、手洗い・うがいなど感染症対策を徹底するようにしましょう。

【予想最高気温】（前日差）

前日と同じくらいのところが多く、厳しい寒さが続くでしょう。

札幌 1℃（＋1）

仙台 6℃（-1）

新潟 6℃（＋3）

東京 11℃（-1）

名古屋 9℃（±0）

大阪 9℃（±0）

鳥取 7℃（±0）

高知 12℃（±0）

福岡 11℃（＋1）

【週間予報】

■西日本

4日（水）立春は寒さがゆるみ、5日（木）は各地で15℃前後まで気温が上がる見込みです。6日（金）まで気温の高い状態が続き、山陰では雨やみぞれになるでしょう。ただし、7日（土）以降は再び厳しい寒さとなり、四国や九州など太平洋側でも雪が降る見込みです。

■北日本・東日本4日（水）から気温が上昇し、積雪の多い地域ではなだれや路面状態の悪化に注意が必要です。6日（金）は北海道に低気圧が近づき、北日本や北陸で湿った雪や雨が強まる見込みです。晴れる東京では15℃まで気温が上がり、3月下旬並みの暖かさになるでしょう。低気圧通過後は、次第に冬型の気圧配置に変わる見込みです。7日（土）以降は、日本海側で大雪やふぶきのおそれ。太平洋側でも南岸低気圧の影響で雪の降る可能性があり、極寒の寒さになりそうです。