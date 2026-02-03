M-1王者が人気女性タレントを大絶賛「返しが天才的に面白い」“容姿で売れた”は真っ向否定

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

2月2日（月）に放送された同番組では、「お笑い養成所生の普段は言えない本音〜第2弾〜」と題し、さまざまな事務所のお笑い養成所生に聞いた本音が紹介された。

「容姿をネタにできなくなった」と嘆く女性の意見に、2人はヒートアップし…。

【映像】「一番センス」だという石塚英彦のInstagram

番組では、女性の養成所生から寄せられた「容姿いじりが封印されてしまった今、女芸人はセンスで勝ち抜くしか道はないということですか？おもしろの幅が狭まり、お笑い界と世間に怒りを感じています」という意見が紹介された。

これをMCの2人は真っ向から否定。井口は「今までの人も容姿いじりだけで売れたわけじゃないからな！」と重要なのはその人の面白さだと主張。久保田も「自分のネタや平場での弱さと向き合ってないだけ」と厳しく指摘した。

さらに井口は「たとえばオアシズの大久保佳代子さんだって、いろいろ言われたけど、返しとかが天才的に面白い」と例を挙げつつ、“女芸人はセンスで勝ち抜くしか道はないということですか？”という意見を「昔からそうだ！」とバッサリ斬った。

井口はなおも「太ってるだけで売れるわけねえだろ！」と止まらない。すると久保田も「石塚さんのインスタ見ろや！」と続き、スタジオに笑いが起こる。

石塚英彦（ホンジャマカ）のInstagramを「センスでやってんだから」「センスだぞ、一番」と評価する2人。久保田は「何色も色を使って顔に塗り、毎日投稿し」と石塚の投稿に触れると「まだやってるんだから」と、その継続力にも舌を巻いていた。