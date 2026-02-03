【松屋】「牛焼肉定食」が100円引き！1週間限定のお得なキャンペーン見逃さないで。《10日9時59分まで》

松屋フーズが運営する牛丼チェーンの「松屋」は、2026年2月3日10時から10日9時59分までの1週間限定で「牛焼肉関連100円引きフェア」を開催します（一部店舗を除く）。

プラス100円で「豚汁」を追加できる

不動の人気メニュー「牛焼肉定食」に使用している牛肉を、上位ランクのおいしいグレードに絞り込んだといいます。このおいしさを体験してほしいとの思いで、牛焼肉関連メニューを期間限定、100円引きでお得に楽しめます。

香ばしくジューシーに焼き上げた焼肉に、3種類から選べる焼肉のタレをたっぷりと絡めれば、肉の旨味でごはんが進む王道の味わいが完成します。タレはポン酢・甘口・バーベキューから選べます。

おすすめは、ポン酢です。松屋のポン酢は、こだわりの高知県産ゆず果汁を使用しています。さっぱりした後味で、牛焼肉の旨味を引き立てます。

「牛焼肉定食」のほか、食欲をそそる「牛焼肉ピリ辛炒め定食」、香ばしい「新焼き牛めし」も対象です。

■対象メニュー

・牛焼肉定食 890円→790円／ダブル1380円→1280円

・牛焼肉ピリ辛炒め定食 890円→790円／ダブル1380円→1280円

・牛焼肉ライスセット 830円→730円

・牛焼肉生野菜セット 850円→750円

・新焼き牛めし 小盛660円→560円／並盛690円→590円／大盛910円→810円

また期間中、対象メニューをテイクアウトすると、具だくさんの「豚汁」を100円で購入できます（通常は240円）。食べ応えも温かさも一緒に楽しめます。

新焼き牛めしはテイクアウトが可能ですが、みそ汁は付きません。新焼き牛めしは松屋・松のや併設店および松屋・マイカリー食堂併設店では取り扱っていません。

定食のライスは大盛・特盛が無料です。対象メニューに株主優待券が使用できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部