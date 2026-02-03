『BFIVE』が彩雪とのモデル契約更新を発表…元バスケ部顧問の経歴を活かしブランドを体現

2月3日、バスケットボールウェアブランド『BFIVE（ビーファイブ）』を運営する株式会社フラスコ100ccは、俳優・モデル・カメラマンとしてマルチに活躍する彩雪（あやせ）とのモデル契約を更新したことを発表した。

BFIVEは「プレーヤーなら誰もが知っているブランドになる」という目標のもと、ミニバスから部活生、アマチュア、プロ選手まで幅広い層に高品質なウェアを提供しているブランド。近年では内尾聡理や松崎裕樹、保岡龍斗といったプロ選手との協業も強化している。

2025年度より同ブランドのモデルを務めている彩雪は、大学卒業後に高校の数学教師として教鞭を執り、クラス担任とバスケットボール部の顧問を兼任していたという異色の経歴の持ち主。現在は俳優やカメラマンとして活動の幅を広げているが、自身もバスケットボール経験者であることから、競技の魅力をリアルに反映したビジュアル作りでブランドイメージの向上に貢献してきた。

今回の契約更新に際し、同ブランドは「彩雪さんの表現力を通じて、ブランドの価値や製品の魅力をより多くの方々に届けていきたい」としており、2026年度も引き続きカタログや公式ウェブサイト、SNS等に登場する予定だ。

公開されたビジュアルでは、セサミストリートとのコラボアイテムを着用し、バスケットボールを手にする彩雪の姿が収められている。元部活顧問というバックボーンを持つ彼女が、2026年度も「バスケを愛するすべての人々に寄り添う」というブランドのメッセージを多角的に発信していくことになりそうだ。

【写真ギャラリー】BFIVE