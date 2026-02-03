とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガーがかわいい♡　東京・大阪・愛知に「たべっ子どうぶつ」コラボカフェが限定オープン

エルティーアールは2月12日より、「たべっ子どうぶつLAND CAFE」を大阪を皮切りに東京・愛知の3エリアにて順次、期間限定オープンします。

■4種から選べるバーガープレートなどフードやデザート、ドリンクが登場

「たべっ子どうぶつLAND」は、ギンビスのロングセラービスケット商品「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベントです。

今回オープンするのは、“『たべっ子どうぶつLAND』の「美味しい体験」を全国へ”をコンセプトにしたテーマカフェ。

大阪・天王寺の「BOX cafe&space 天王寺MIO店」では2月12日〜3月29日、東京・渋谷の「BOX cafe&space GEMS渋谷」では2月19日〜4月5日、愛知・名古屋の「BOX cafe&space グローバルゲート名古屋2号店」では2月19日〜3月29日の期間、開催します。

店内では、「たべっ子どうぶつLAND」で支持されているメニューが登場。

フードには、「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」（各1,980円）を提供。ハンバーガーにミネストローネ、ポテト、サラダを添えてプレートにした一皿となっています。

ハンバーガーは、「らいおんくん＜オリジナルソース＞」、「さるさん＜スイートチリソース＞」、「うさぎさん＜アボカド＆にんにく醤油＞」、「ひよこさん＜てりやきソース＞」の全4種から選ぶことができます。

デザートには、「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」（3,880円）、「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」（1,580円）、ドリンクには「どうぶつさんのホッとカフェラテ」（880円）や「まんまるおかおのフルーツ・オレ」（980円）、「どうぶつさんのカラフルドリンク」（880円）などを販売します。

そのほか、店舗限定のメニューも展開します。

事前予約（660円／1名）のうえ、フード・ドリンクメニューを注文すると、「オリジナルラテアート風ステッカー（全1種）」が1枚もらえます。

また、「マグネットバッジ」（500円）や「おかおいっぱいいっぱいミニ巾着」（500円）などのグッズ販売も行います。

フード＆ドリンク、またはグッズを2,000円分購入すると、「実写4カットステッカー」をプレゼントします。

