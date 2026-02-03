ハーゲンダッツ新作は“ご褒美感”がすごい。ロイヤルミルクティークランチ＆贅沢いちごミルクを実食レポ

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

1月20日にハーゲンダッツから2つの新しいフレーバーが登場しました！ 早速食べてみたので、それぞれの味わいを詳しくレポートします。

■ご褒美感が満載な2つの新作が登場

今回発売したのは、バー「ロイヤルミルクティークランチ」とクリスピーサンド「贅沢いちごミルク」の2つのフレーバー。

◇ハーゲンダッツのバーから初のロイヤルミルクティーフレーバーが登場

バー「ロイヤルミルクティークランチ」は、ハーゲンダッツのバーから初登場となるロイヤルミルクティーフレーバー。ミルクと紅茶の濃厚な味わいが楽しめるミルクティーアイスクリームを、軽やかな食感のフィアンティーヌ入りミルクティーチョコレートでコーティングしています。

ミルクティーアイスクリームには、ダージリン茶葉とアッサム茶葉をブレンドして使用しているそう。

中には濃厚な紅茶の味わいを感じることができる紅茶ソースが入ってひと口目から思わずうっとり……！

周りにはザクザク食感のフィアンティーヌがたっぷりついていて程よいアクセントに。最後まで楽しみながら食べることができました。

◇本格的ないちごミルクを味わうことができる『贅沢いちごミルク』

クリスピーサンド「贅沢いちごミルク」は、本格的ないちごミルクを表現した、いちごとミルクそれぞれの素材感やマリアージュを楽しめるクリスピーサンド。

ミルクアイスクリームは、生乳感を味わえるように、乳製品、砂糖、卵黄、塩のシンプルな4つの素材のみで仕上げているそう。

生乳感のあるミルクアイスクリームの中に、甘酸っぱいいちごソースがとろり。

サクッパリッとしたクリスピーサンドならではの食感も相まって、まさに“ご褒美スイーツ”という言葉がぴったりでした。これはクセになってしまいそう。

■紅茶派もいちご派も。自分へのご褒美にぜひ

どちらもおいしすぎてペロリと完食してしまいました。早速コンビニでリピ買いしてしまいそうな、お気に入りの新作です……！ みなさんもぜひ食べてみてくださいね！

■商品概要

【商品名】ハーゲンダッツ バー 『ロイヤルミルクティークランチ』（期間限定）

【価格】351円（希望小売価格）

【販売先】全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

【商品名】ハーゲンダッツ クリスピーサンド 『贅沢いちごミルク』（期間限定）

【価格】351円（希望小売価格）

【販売先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他

（えりか）