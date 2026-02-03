日常を彩るラインアップが勢ぞろい！　BIRTHDAY BAR「ハローキティ＆ディアダニエル」の限定コラボアイテムを発売

ギフトのセレクトショップ「BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）」は2月11日、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ディアダニエル」とコラボレーションしたアイテムを、全国の「BIRTHDAY BAR」「CUiSiNE HABiTS（クイジーヌ・ハビッツ）」ならびに、公式オンラインストア「PAL CLOSET（パルクローゼット）」「ZOZOTOWN（ゾゾタウン）」「Rakuten Fashion（ラクテンファッション）」「LINEギフト（ラインギフト）」にて発売します。

それに先駆け、1月8日正午12時より公式オンラインストア「PAL CLOSET」「ZOZOTOWN」「Rakuten Fashion」にて先行予約販売を開始しています。

※「ZOZOTOWN」では、一部アイテムのみ予約販売

■「ハローキティ」と「ディアダニエル」が特別なデザインで登場！

今回のコラボレーションでは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「ディアダニエル」のアイテムを用意。

グリッドをベースにしたオリジナルデザインで、ファッションにも取り入れやすい、温かみのある印象に仕上げました。

ボールチェーンマスコットやエコバッグなど全5アイテムをラインナップ。BIRTHDAY BARでしか手に入らない特別なコラボアイテムは、「ハローキティ」「ディアダニエル」ファン必見です！

■商品ラインナップ

・「ボールチェーンマスコット」2,475円

BIRTHDAY BARオリジナルのグリッドデザインの「ハローキティ」と「ディアダニエル」のボールチェーンマスコット。シンプルながら目を引く特別感のあるアイテム。

手持ちのバッグや鍵などにつければ毎日がハッピーに！ 「ハローキティ」と「ディアダニエル」を一緒にお出かけに連れて行ってあげるのもおすすめです♪

・「フェイスポーチ付きエコバッグ」3,300円

「ハローキティ」と「ディアダニエル」がフェイスデザインのポーチ付きエコバッグになって登場！

毎日の買い物やお出かけにぴったりなアイテムです。フェイスポーチにはエコバッグをたたんで収納することが可能で、コンパクトに持ち運ぶことができます。収納時はまるでマスコットのようなキュートなルックスに！

・「刺繍チェックタオルハンカチ」880円

「ハローキティ」と「ディアダニエル」のワンポイント刺繍入りのタオルハンカチ。

オリジナルのグリッドデザインをジャガード織りで表現し、遊び心のある仕上がりに。やわらかなコットン100％素材で、毎日使うのにもぴったりです。贈り物のプラスワンにもおすすめ♪

・「ハローキティ ブラインドミニフラットポーチ」各858円／6種セット 5,148円

カードやアクセサリーなどの小物収納に便利なミニフラットポーチ。「ハローキティ」と双子の妹の「ミミィ」「ディアダニエル」の世界観をぎゅっと詰め込んだキュートなアイテムです。どの柄が出るかは開けてからのお楽しみ！ 全6種類でシークレットが1種含まれています。

全種類をまとめて楽しめる6種セットも用意。シークレットを含めたフルコンプリートで、キャラクターの世界観を存分に楽しめます。

※オンラインストアでは単品購入の場合、アソートでの配送となります。種類は選びべません。

・「ハローキティ ブラインドボールチェーンマスコット」各1,980円／6種BOX 11,880円

「ハローキティ」ファン必見のブラインドボールチェーンマスコット。横向きにちょこんと座る愛らしいポージングの「ハローキティ」を採用し、それぞれ耳の飾りや目の表情まで違うデザインに仕上げました。どの柄が出るかは開けてからのお楽しみ！

全6種類でシークレットが1種含まれています。どのデザインも可愛く、コレクションしたくなるサプライズ仕様。

全種類をまとめて楽しめる6種BOXも用意。シークレットを含めたフルコンプリートで、ファンにはたまらない特別なコレクション体験を届けます。

※オンラインストアでは単品購入の場合、アソートでの配送となります。種類は選べません。

■店舗での取り置きについて

2026年1月8日より各店舗、店頭または電話で商品の取り置きを受け付けています。

※一部、取り置き対象外店舗があります

《 受付期間 》2026年1月8日〜2月10日 各店閉店時間まで

《 取り置き期間 》2026年2月11日〜2月17日 各店閉店時間まで

※注意事項※

・SNSでDMなど送信しても取り置きには対応しません。

・取り置き期間の延長は不可。

・2月18日以降はキャンセル扱いとなります。

・店舗からの配送はできません。

・2月11日以降は取り置きできません。

・予告なく取り置きの実施を終了する場合があります。

・店頭在庫に関しては各店舗へ直接問い合わせて下さい。

ショップリストはこちら：https://www.palcloset.jp/addons/pal/shoplist/?b=birthdaybar

＜取り置き対応不可の店舗＞

・ルミネ横浜店（1月13日〜2月10日 店舗改装につきCLOSEのため）

・ミニバー GRANSTA店（1月18日でCLOSEのため）

特設ページ：

https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=251226bir_001&b=birthdaybar

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660262

