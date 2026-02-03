小さな手に1本の缶…。赤ちゃん×おじいちゃんの“ハイタッチ”が幸せすぎる
【画像を見る】何度も見たくなる歓喜の叫び「うわああああ！」
何かを達成するととても嬉しそうにする赤ちゃん。見ているだけで幸せな気持ちになりますよね。
Instagramで14.3万いいねがついた、赤ちゃんとおじいちゃんの心温まる投稿があります。
缶ジュースを積み上げる…ただそれだけの出来事なのに、成功した瞬間の喜び方と、それを見守るおじいちゃんの反応が「尊すぎる」「なんて平和で幸せな動画」と大きな話題になりました。
■缶をそっと積む…その瞬間に訪れた歓喜
話題になったのは、森 ショウタ/パパの子育て/資産構築さん（@tarochansan0202）の投稿です。
畳の上で、おじいちゃんと向かい合ってちょこんと座る祐太朗くん。
目の前には缶ジュースがひとつ置かれ、祐太朗くんの小さな手にも1本の缶が握られています。
その缶を持ち上げ、慎重に、目の前の缶の上へ近づけていきます。
そして、積み上げることに成功した瞬間。
祐太朗くんは「うわああああ！」と両手を高く上げ、全身で喜びを爆発させます。
その姿を目の前で見守っていたおじいちゃんも、「おお！」と声をあげながら思わず拍手。
そして、嬉しさがあふれた祐太朗くんの手を取り、ハイタッチを交わしたのでした。
小さな達成感を一緒に喜び合う、何とも平和で幸せなひとときに、「温かい時間だね」「おじいちゃんとのハイタッチ最高です」といったコメントが寄せられました。
■日常の一コマが、思わぬ反響に
今回の投稿が14万いいねを超える大きな反響を呼んだことについて、投稿主の森ショウタさんは「人に見せるために投稿していたわけではなかったので、急にフォロワーやいいね、コメントが増えてびっくりしました」と話します。
それでも、「日常の一コマが誰かの癒しになれて、とても嬉しく思います」と素直な喜びも感じているそうです。
一方で、ご家族や周囲の反応は意外にもあっさり。
「バズってるよ」と伝えても、「すごいねー」と軽く返される程度で、特別な反応はなかったのだとか。
今回の投稿は「おもちゃがなくても楽しめる」「じいじとの関係が素敵」「じいじの笑顔が素敵」「喜びの感情が全力」などのコメントがついたそう。
日常の一コマに対して、様々なコメントが寄せられたことが嬉しかったと教えてくれました。
■成長が止まらない、祐太朗くんの日々
森さんのInstagramには、今回バズった投稿以外にも、思わず笑顔になってしまう祐太朗くんの日常がたくさん投稿されています。
また、窓の外から差し込む木漏れ日が床に反射すると、それを「触れる」と思って一生懸命つかもうとするワンシーン。
小さな手で光を追いかける表情は、世界のすべてが新鮮で、宝物のように感じているかのようです。
そんな祐太朗くんの最近の様子を森さんに聞いてみると、「最近はパズルにハマっていたり、家族でディズニー映画を見るのも大好きなんです」と教えてくれました。
ガチャガチャでディズニーキャラクターを見つけると、「これしたい！」と笑顔で叫ぶこともあるそうです。
また、最近は“何でも自分でやりたい時期"に突入しているとのこと。
掃除や洗濯、洗い物まで親の真似をして一生懸命お手伝いしてくれるのだとか。
「こぼしたり壊れたりするのを覚悟して本人にやらせるようにしています。大体こぼすし、汚れるし、ビシャビシャなってます」と笑いながら語る森さんの言葉から、日々の大変さも含めて、家族の温かい時間が伝わってきます。
■家族で見守り、楽しむ“今だけの瞬間”
最後に、森さんはこんなメッセージを寄せてくれました。
「その時期その時期で見ているものや気になるもの、感情や反応がどんどん変わるので、親も一緒になって楽しんでいます。
イヤイヤ期でわがままで泣き虫ですが、その時期はきっと今だけなので、夫婦で協力して大切な時間になるよう意識しています」
子どもの“今だけの瞬間”を大切にしながら、ご家族で支えあい、楽しみあうことが大切。
森さんの言葉からは、そんな家族のあたたかい姿勢が伝わってきます。
祐太朗くんの成長や、ほっこりする日常がたくさんつまった森 ショウタ/パパの子育て/資産構築さん（@tarochansan0202）のInstagram。
心がやさしくなる投稿をぜひのぞいてみてください。
文＝川端恵