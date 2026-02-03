REGZA「55Z870N」が売れてる！ 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2026/2/3
「BCNランキング」2026年1月19日〜25日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
3位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
4位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
5位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
6位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
7位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
8位 43P7K
43P7K（TCL Corporation）
9位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
10位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
55Z870N
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
