三重県尾鷲市で、300年以上続く奇祭「ヤーヤ祭り」が開かれています。

【写真を見る】奇祭｢ヤーヤ祭｣ 男衆が激しくもみ合ったあと海へ…長年全裸で飛び込むもSNSで画像を拡散されるため2年前から着衣を義務付け 三重・尾鷲神社

提灯を手に激しくもみ合う男衆。豊漁や豊作を願う尾鷲神社の「ヤーヤ祭り」は300年以上の歴史があり、かつて戦国武将が合戦で名乗りあげる「ヤーヤー我こそは」が呼び名の由来とされてます。

中でも「練り（ねり）」と呼ばれる白装束の男衆の激しいもみ合いが最大の見物です。熱気あふれるもみ合いを終えると、尾鷲港に移動し、次々と海に飛び込みます。

長年全裸で海に飛び込んでいたが…

極寒の海に飛び込み身を清める儀式「垢離（こり）かき」は長年、全裸での参加でしたが、SNSで画像が拡散されることから2年前から着衣が義務づけられました。

（尾鷲市知古町総代 村瀬晃健さん）

「時代に対応した変化も必要。（時代に）合わせながら持続可能な祭りを模索していくしかないと思う」



祭りは2月5日まで行われます。