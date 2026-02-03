「こんなことが起こり得るのか？」韓国主将ソン・フンミン、驚きの“３戦連続欠場”に母国ざわつく「控えに降格したのか」「バカげた主張」
韓国サッカー界が騒然となっている。
ロサンゼルスFCに所属する韓国代表の主将ソン・フンミンが、プレシーズンマッチとはいえ、３試合連続で欠場したからだ。
「こんなことはあり得ない」「控えに降格したのか」と懸念する韓国メディアもあるなか、『Xports News』は「こんなことが起こり得るのか？ソン・フンミンは３試合で出場０分、まだ一度も出場していない。新監督体制下では控え選手に降格し、新たな司令塔であるソンを終わらせる？」と見出しを打った記事を掲載。「本当にそうなのだろうか？ バカげた低レベルな主張だ」と主張した。
同メディアは「注目を集めた主題は、この試合でエースのソン・フンミンの名前が出場メンバーに含まれていないという点だった。しかし、これは決して否定的な信号ではない。 LAFCは『ソン・フンミンをはじめ、ダビデ・マルティネス、ジェレミー・エボビセなど一部の主力メンバーは今回のプレシーズンマッチに出場しなかったが、正常に毎日チームトレーニングには参加している』と明確に明らかにした」と主張した。
「ソン・フンミンは今年で34歳になる。一方で、MLS最高水準の年俸が高いエースだ。年俸1300万ドルのプレミアリーグレジェンドアタッカーをベンチに追いやるという主張は、正気なら繰り広げられない」
同メディアは、決して序列が下がったわけでなく、開幕に向けた調整であると強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
