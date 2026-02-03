TWICE（トゥワイス） / MISAMO（ミサモ）のSANA（サナ）が金髪姿でカウントダウンする写真が公開され、「ギャルっぽくてかわいい」と話題を集めている。

【写真】「なんかギャルいー！」TWICEサナのピースサインショット【動画】①②ふわふわうさぎになったサナ③カラフルな髪色のMISAMOが踊る「Confetti」ダンス

■TWICEサナがMISAMO新譜リリースに向け、ピースサインでカウントダウン

MISAMOは2月4日に、日本1stアルバム『PLAY』をリリースする。1月に先行リリースされた楽曲「Confetti」のミュージックビデオでは、メンバー3人が様々な衣装を纏っており、サナは金髪ロングのお人形のような姿を見せた。

カウントダウン写真では、サナがリリース2日前であることを告知するべく、指を2本立ててポーズ。ウェーブがかったブロンドのロングヘアに付けられた花の髪飾りや、頭の上でピースした姿、そして、どこか小悪魔感のある表情によって、強い意志を秘めた“ギャル”のような雰囲気が生まれている。

SNSでは「巻き髪可愛すぎ」「さーたんギャルすぎる！」「なんかギャルいーー！」「金髪さーたん待ってた」「さーたん女神」「高嶺の花にもほどがある」「お人形さんじゃん」など、反響が起こっている。

■ふわふわのうさぎになったTWICEサナ「お楽しみにしててください！」

またMVで登場したうさぎの着ぐるみ衣装を着て、サナがアルバムの注目ポイントを紹介する動画もアップ。サナはふわふわのうさぎに扮して、ソロ曲など収録曲について触れ、「お楽しみにしててください！」と期待を煽った。

■動画：カラフルな髪色でMISAMOが踊る！「Confetti」ダンス