稲葉浩志が名曲「タッチ」をスペシャルカバー！WBC Netflix大会応援ソングに決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲葉浩志が、2026年に開催される『ワールドベースボールクラシック』のNetflix大会応援ソングを担当することが決定。

不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバーする。

「自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました」（稲葉浩志）

野球には、最後のアウトを取るまで何が起こるかわからない予測不能なドラマがある。先日発表された渡辺謙（Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー）、二宮和也（スペシャルサポーター）に続き、すべての野球ファンが注目する世界最高峰の舞台を盛り上げる最強の応援ソングが決定した。

野球ソングの代名詞ともいえる世代を超えた不朽の名曲「タッチ」が、稲葉浩志との奇跡のコラボレーションでワールドベースボールクラシックを盛り上げる。

本応援ソングは、あだち充原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースされた楽曲で、世界最高峰の野球の舞台であるワールドベースボールクラシックを盛り上げていくため、稲葉浩志が特別にカバーするかたちで実現。

「タッチ」のキャッチーでドラマ性のある歌詞や爽やかなメロディは、原作ファンや野球ファンのみならず、野球や青春時代の代名詞ソングとして多くの人に親しまれてきた。1985年のリリース以降も2007年の「タッチ（21st century ver.）」、2024年の「タッチ（2024）」と、昭和から平成、そして令和の時代に渡ってアップデートされ、40年近く経った今でも色褪せることのない名曲だ。

Netflix大会応援ソングを制作するにあたり、野球の持つ魅力と多くの人に親しまれてきた背景、そして楽曲の世界感を踏まえて「タッチ」に決定、そして、数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきたボーカリスト・稲葉浩志によるカバーというかたちで実現した。

原作ファンや野球ファンのみならず、世代を超えて多くの人に親しまれてきた楽曲をカバーするにあたり、本人からのコメントも到着した。

■稲葉浩志 コメント

■配信情報

Netflix『DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実』

02/19（木）よりNetflixにて独占配信

Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』

3月5日～3月18日 全47試合 日本国内で独占生配信（アーカイブあり）

■関連リンク

B’z OFFICIAL SITE

https://bz-vermillion.com

■【画像】番組キービジュアル