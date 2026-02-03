日経225先物：3日正午＝1570円高、5万4330円
3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1570円高の5万4330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4201.01円に対しては128.99円高。出来高は2万5139枚となっている。
TOPIX先物期近は3631.5ポイントと前日比90ポイント高、現物終値比8.35ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54330 +1570 25139
日経225mini 54335 +1580 385031
TOPIX先物 3631.5 +90 46478
JPX日経400先物 32705 +815 2221
グロース指数先物 699 +7 2244
東証REIT指数先物 1978.5 +7 67
株探ニュース
TOPIX先物期近は3631.5ポイントと前日比90ポイント高、現物終値比8.35ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54330 +1570 25139
日経225mini 54335 +1580 385031
TOPIX先物 3631.5 +90 46478
JPX日経400先物 32705 +815 2221
グロース指数先物 699 +7 2244
東証REIT指数先物 1978.5 +7 67
株探ニュース