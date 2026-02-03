　3日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1570円高の5万4330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4201.01円に対しては128.99円高。出来高は2万5139枚となっている。

　TOPIX先物期近は3631.5ポイントと前日比90ポイント高、現物終値比8.35ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54330　　　　 +1570　　　 25139
日経225mini 　　　　　　 54335　　　　 +1580　　　385031
TOPIX先物 　　　　　　　3631.5　　　　　 +90　　　 46478
JPX日経400先物　　　　　 32705　　　　　+815　　　　2221
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　+7　　　　2244
東証REIT指数先物　　　　1978.5　　　　　　+7　　　　　67

株探ニュース