藤本美貴、今年の正月に家族で行った海外旅行明かす 「子どもの成長を感じた」
タレントの藤本美貴（40）が3日、都内で開かれたバンタン外語＆ホテル観光学院開校発表会に出席。今年の正月に家族で行った海外旅行を明かした。
【全身ショット】オレンジのセットアップがとっても似合う藤本美貴
藤本は海外での思い出について質問を受け、「今年の正月セドナに行ってパワースポットと呼ばれる山を登った」と話し、米アリゾナ州北部を訪れたことを伝えた。
「結構大変な山もあったりして、1番下の子の6歳で登れるのかと思いながらも、家族でサポートしながら登れたというのは子どもの成長を感じた海外旅行だった」と話した。
藤本は、2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚。12年3月に第1子、15年8月に第2子、20年1月に第3子を出産した。
同学院は、ワーキングホリデーを活用した留学が特徴の語学・ホテル・観光分野の新スクール。人気ホテルでの国内インターン、業界のプロフェッショナル講師が指導する。発表会には藤本のほか、バンタンの木村良輔社長らが登壇した。
