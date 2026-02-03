『なんでも鑑定団』ユニクロ1号店のオープン記念Tシャツが登場「放送後ユニクロから電話がかかってきますよ！」3日放送
3日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、ユニクロ1号店のオープン記念Tシャツがお宝として登場する。
【写真】「ユニクロから電話がかかってきますよ！」貴重な1号店のオープン記念Tシャツ
お宝は1984年、高校1年生の時にタダで手に入れたユニクロの大珍品。当時、広島市内にユニクロ1号店がオープンするということで、学校の近くで記念Tシャツが当たる抽選券が配られていた。
ぜひ欲しいと思い、友人や先輩に頼み込み300枚ほどの券を集めると開店当日店へ。すると見事に当選し、Tシャツ1枚を未使用のまましまい込んでいた。スタジオは「放送後ユニクロから電話がかかってきますよ！」と大興奮。その鑑定結果が判明する。
■出演者
【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香
【ゲスト】本村健太郎
【出張鑑定】出張鑑定in秋田県能代市
【出張リポーター】小田井涼平
【出張アシスタント】吉川七瀬
【ナレーター】銀河万丈、冨永みーな
【鑑定士軍団】
中島誠之助（古美術鑑定家）
北原照久（「TOY MUSEUM」館長）
安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）
山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）
渡邊スレイマーン（「SEVENSTAR CLOTHING」代表）
谷一尚（「林原美術館」館長）
森由美（陶磁研究家）
