大阪で“いちごの祭典”…なんと3月に10日間ぶっ続け開催決定 横浜で58万人動員イベント、期待メニュー発表【一覧あり】
“いちごの祭典”『OSAKA Strawberry Festival 2026（大阪ストロベリーフェスティバル 2026）』（企画制作：関西テレビ放送株式会社、株式会社横浜赤レンガ）が、3月13〜22日に大阪・関西テレビ扇町スクエアで開催決定した。
【写真】いちごだらけ…大阪の“いちごの祭典”に登場する厳選メニューたち
横浜赤レンガ倉庫で2013年に初開催され、昨年は開催期間中に約58万人を動員した人気イベント『Yokohama Strawberry Festival（ヨコハマストロベリーフェスティバル）』の関西版となる。
関西には2024年に初上陸し、好評を得て、3回目の開催となる。今年も10日間の会期で、子どもから大人で多くの人に愛されるいちごの新しい楽しみ方を伝える。
一度入ると当日内であれば再入場可能。いちごが旬を迎える春先に、思う存分いちごを楽しめる。
横浜での出店者の中から、選りすぐりの人気店が大阪にもやってくる。人気店だけでなく、初出店となるニューカマーも登場。会場には、いちごを贅沢に使った見た目もかわいいスイーツやドリンクのほか、いちごをモチーフにしたグッズが勢ぞろいする。
■『OSAKA Strawberry Festival 2026』
期間：2026年3月13日（金）〜22日（日）計10日間
※雨天決行、荒天時は休業の場合あり
会場：関西テレビ扇町スクエア１階アトリウム（大阪市北区扇町2-1-7 カンテレ扇町スクエア 1F）
営業時間：10：00〜18：00 （予定）
入場料：
前売券450円（税込）、当日券600円（税込）
※チケットは2月5日午前10時発売開始予定（日にち指定）
※会場内の混雑状況により、当日券の販売を行わない可能性あり
※未就学児入場無料。小学生以下は保護者同伴必須
※障がい者手帳等の所持者は本人有料、介助者1人は無料
▼おすすめメニュー
Berry Berry Muffin（Muffin Berry）
華やかで贅沢、五感で楽しむ特別なマフィン。ひと口ごとに上品な甘さが広がり、心まで満たされる。
花笑 いちごみるく（果朋 -KAHOU-）
ホワイトチョコ餡、サクサク香ばしい米粉の最中サブレ。大粒あまおういちごをトッピング。
プレミアムいちご（39Cafe）
全国いちご選手権で銀賞を受賞した「佐藤果実工房のよつぼし」を贅沢に使用。限られた事業者にしか出荷されない特別な品種と、こだわり抜いたクリームがマッチしたオンリーワンクレープ。
いちごとチョコのピッツァ（DIVERTENTE）
こだわりの生地にフレッシュないちごをたっぷりとのせて焼き上げる、ストロベリーフェスティバル限定ピッツァ。石窯から焼き立てを提供。
私の推し色あまおういちごミルク（STRAWBERRY HOUSES）
推し色全開！9種類の可愛いイチゴ容器の中に、あまおう果肉とあまおうソースがたっぷりと入ったいちごミルク。上品な甘さとスッキリとした飲み心地が特徴。
いちご大福（ストラベリー）
日本全国の産地から直送されるブランド苺を使用したいちご大福。
いちごマカロン（MUUN Seoul）
ふわっと香るいちごと、オリジナルのかわいい見た目にキュン。写真を撮らずにはいられない、とびきりかわいいマカロン。
贅沢いちごの食べ比べマウンテンパフェ（ふるーつなのに）
異なる品種のいちごを贅沢に使用した“いちご尽くし”の食べ比べパフェ。自家製いちごソースとムース、フレッシュいちごを山盛りに重ね、ふんわりホイップと大きな綿飴でトッピング。
