TBS・安住紳一郎アナ、生放送で大興奮「ひゃぁ〜！」カメラ目線で決めポーズも
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、3日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。豪華な巨大恵方巻にテンションが高まった。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
同日が節分ということで、「早朝グルメ」のコーナーで恵方巻の特集が放送された。その後、「私も『早朝グルメ』と同じで、のり巻き・恵方巻の話ということになるのですが、イオンで全国で販売しているのり巻き。ただこれ、予約しなきゃ買えないもので、私、張り切って去年の12月に、すでにきょうのために予約をしてきました」とワクワクした様子で説明。その現物が、スタジオで紹介された。
「2026年にちなんで、26の具材が入っているもの」と説明し、あなごやサーモン、ホタテなど具材を解説し、「ちょっとお値段高くて6000円近いものなんですが、こちらでございます」と紹介。「クリスマスケーキみたいな箱に入ってきましたよね、私もちょっと、大きくてびっくりしちゃった」と箱を開けた。
出て来た恵方巻は、両手で抱えるほどどっしりとした巨大なもの。安住アナは丁寧に取り出し、「ひゃぁ〜！うわー」とテンションが高まり、「ひゃ〜どう！？おいしそうじゃない？」と興奮。「うわー私これ…のりがもう3重になってね、のりがかみ切れるかどうか、心配なんだよね」とうれしそうに語り、「これ、南南東に向かってでしょ！ええ〜！あごはずれちゃうよね」と迫力を伝えた。
その後も、カメラ目線で恵方巻を顔の隣に添えて「ひゃぁ〜！」と笑顔でポーズを決めた。
