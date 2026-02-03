『第49回日本アカデミー賞』主題歌賞に原 摩利彦 feat.井口 理「Luminance」が決定 映画『国宝』主題歌
『第49回日本アカデミー賞』の「主題歌賞」が、映画『国宝』の主題歌「Luminance」を担当した原 摩利彦 feat.井口 理に決定した。
『国宝』は実写映画興行収入を更新し、同賞では最多12部門16賞および新人俳優賞を受賞。「主題歌賞」の受賞は、「Luminance」が本作において欠くことのできない重要な要素であることをあらためて証明する結果となった。
作曲・編曲を原 摩利彦、作詞を坂本美雨、歌唱を井口 理が担当。原が手がけた荘厳な劇伴の世界観、その終幕を飾る井口の歌声は、人間の性をも超越したような響きを放ち、主人公・喜久雄の歩んだ運命を慈しむかのようにスクリーンから優しく降り注ぐ。坂本が紡いだ言葉とともに、喜久雄の苦悩や孤独をすべて“よろこび”へと昇華させ、観客を喝采のラストシーンへと導いていく。音楽、歌声、言葉が一体となった「Luminance」は、その名が示すとおり、暗闇を照らす“一筋の光”となって鑑賞者の魂を震わせ、物語の余韻を結晶させた。
なお「主題歌賞」は、『日本アカデミー賞』において第48回授賞式より新設された特別賞。その年、最も印象に残る主題歌を手がけたアーティストに贈られる。3月13日に東京・グランドプリンスホテル新高輪にて開催される『第49回日本アカデミー賞授賞式』にて贈賞される。
■原 摩利彦 受賞コメント
本編の音楽だけでなく、主題歌の作曲まで託してくださった李相日監督。輝く言葉を紡いでくれた坂本美雨さん。そして、美しいという言葉では表せられない、でも美しいとしかいいようがない歌唱をしてくれた井口 理さんに心から感謝しています。
いつまでも響き続けますように。
■井口 理 受賞コメント
このたび主題歌賞を受賞することができ、とても光栄です。
原 摩利彦さんの音楽と向き合う時間の中で、表現に対して常に無我でありたいという思いが、より一層強くなりました。
これからも驕ることなく、自分をひけらかす事なく、ひとつの作品と誠実に向き合っていきます。
