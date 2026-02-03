山田涼介、スキンケアはファンへのマナー「常に“最上級の自分”で会いたい」 “素”のスペシャルムービー公開
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、オバジ25thスペシャルメッセンジャーに就任。あわせて、山田がオバジやスキンケアについて語るスペシャルムービーが3日、公開された。
【動画】爽やかな笑顔…山田涼介が語るスペシャルムービー
本ムービーでは、日常的なスキンケアに関心を持っている山田が「オバジ」と出会ったきっかけや日常的に使っているお気に入りのアイテム、そして魅力的に感じている部分など、さまざまな質問に回答しつつ、山田ならではの「オバジ」との付き合い方についても、自然体で飾らない自身の言葉で語った。
インタビューの中では、時間が不規則になりがちな仕事の中でもスキンケアを怠らないよう努力している理由について、肌のコンディションを整えることで自分に自信が持てるようになるだけでなく、ファンの前へ出る際に「常に最上級の自分で会いたい」という気持ちを持っているからだと想いを熱弁。さらに山田流スキンケアの秘密やこだわりなどについても話した。明るい表情で語る、“素”の山田さんのトークに注目だ。
撮影現場に飾らない服装と明るい笑顔で登場した山田。自然体で、そして自身の言葉で自由に語ってほしいと企画のコンセプトが伝えられると、リラックスした”素”の表情で「オバジ」への想いを語り始めた。
仕事が忙しい中でもスキンケアは怠らないよう気を付けているという山田だけに、コンディションが整っていることは予想できたものの、その美しくツヤのある肌に周囲の関係者が驚く場面も見られ、離れた場所でモニターを確認している撮影スタッフからも、感嘆の声が上がった。
インタビューシーンでは、「オバジXフレームリフトムースウォッシュ」の泡を乗せた手のひらをクルッと裏返し、まるで手品のようにアピールするお茶目なひと幕も。逆さにしても落ちないモチッとした泡を楽しそうに眺める山田の姿に、自然と拍手が巻き起こった。
■山田涼介インタビュー（抜粋）
――オバジに出会ったキッカケは？
山田「僕が小さい頃からお世話になっているメイクさんが『この商品いいよ』って持ってきてくれたのが『オバジ』の商品で、テクスチャーはさらっとしてるんだけど、使用感はちゃんとあるのでメイク馴染みもよかったですし『僕に合ってるな』っていう印象でした」
――お気に入りのアイテムはありますか？
山田「この『オバジC25セラム ネオ』。これはもう、ずっと使ってます。本当にめちゃくちゃよくて。今回のリニューアルのコンセプトが『直送美容液』って聞いて、すごくワクワクしてます。発光素肌を作るというわけなんですね。メイクの前だけじゃなくて、基本は朝夜1日で2回は使うようにしてます。これつけて寝てるので、すごい爽やかな空気に包まれながら、香りに包まれながら寝てますね。（『オバジC 酵素洗顔パウダー』を手に取りながら）これね、こうやって一つひとつ小分けになっているんですよ。ライブとかでも1本丸々持っていかないで、これを何個か入れて持っていけばいいだけなのですごい助かってます」
――使用感について、お気に入りの点があれば教えてください
山田「好きすぎて、ちょっとこればっかりになっちゃうんですけど…（『オバジC25セラムネオ』を自身の手に馴染ませながら）わかります？色。ビタミンC、絶対いっぱい入ってるよね（笑）。すごい香りもめちゃくちゃいいんですよ。これは何の香りなんですか？」
スタッフ「エンリッチドグレープフルーツの香りです」
山田「なるほど。普通のグレープフルーツの香りとちょっと違うというか高級感がある香りなんですよね」
――スキンケアについてのこだわりや気をつけていることは？
山田「肌にはすごく気を使ってるんですけど…この（俳優の）仕事って結構不規則な生活になるじゃないですか。どんなときも、ちゃんと朝と夜だけでもケアをするように心がけるようにしてます。もう32なんで（笑）、大事だなと思います。ファンの皆さんに会うときはやっぱり常に“最上級の自分”で会いたいなって…皆さんに会うマナーとして」
――肌のコンディションが整うことのメリットについてお聞かせください
山田「自分の自信につながることが、僕はいちばんメリットかなっていうふうに思っていて…例えば、好きな人に会いに行くときって服だけじゃなくて肌がキレイだったら、さらにテンション上がりません？悪くても、よりよくするために肌のケアをすることで、自分のメンタルの部分がよりハッピーな気分になっていくって僕は思います」
――これから使ってみたい商品はありますか？
山田「申し訳ないんですけど…ほとんど使ったことがあって（笑）。いま毎日使っているのが化粧水（オバジXフレームリフトローション）と25（オバジC25セラム ネオ）。あとクリーム（オバジX バイタライズ リフトクリーム）と美容液（オバジX ディープアドバンスドリフト セラム）は使っていて…これいいですよ、すごく」
スタッフ「こちら形状維持クリームと呼ばれています」
山田「形状維持クリーム？なんか塗るときに下から上に塗るんですけど。だからリフトアップみたいなのを感じられるみたいなことですかね。あとはもうこれかな、朝はもうこれ（オバジX フレームリフトムースウォッシュ）、炭酸泡洗顔。なんかね、ちゃんと泡が汚れを取ってくれてるんだろうなっていうぐらいモチッとした使い心地の炭酸の洗顔なので、僕はこれ朝。どっちに使ってもいいと思うんですけどね、夜でも朝でも。これもオススメです。今日紹介した商品以外にも『オバジ』はたくさん商品が出ていますので、自分に合った『オバジ』を見つけてみてください」
