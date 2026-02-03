「ハロー！プロジェクト」の公式サイトが3日に更新され、アイドルグループ「Juice=Juice」の林仁愛（にいな、14）がインフルエンザB型のためイベントを当日欠席することを発表した。このところハロー！プロジェクト所属アイドルがインフルエンザに感染する事態が続いている。

この日、投稿された文書では「メンバーの林仁愛ですが、昨夜より発熱咽頭痛などの症状がみられ、本日改めて検査をした結果、『インフルエンザB型』と診断されました」と発表。

そのため同日出演を予定していた「Juice=Juice FC イベント 2026 〜Miracle × Juice × Box × 結成 Party！〜（東京・板橋区立文化会館 大ホール）」を欠席。

他にもハロー！プロジェクト所属アイドルが相次いでインフルエンザに罹患（りかん）しており、1月29日にはJuice=Juice段原瑠々、つばきファクトリー河西結心、BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU江口紗耶の3人が、同30日にはロージークロニクル小野田華凜BEYOOOOONDS/CHICA#TETSU西田汐里、つばきファクトリー小野瑞歩、Juice=Juice川嶋美楓の4人が、いずれもインフルエンザB型と診断され、広島、福岡の2公演を欠席することを発表していた。

SNS上では「インフルとまらないなハロプロ」「ハロプロはどこのグループも体調不良続出で大変だな」「ハロプロ、インフル流行りすぎ」「お大事に」「ゆっくり休んでね」とファンらの心配の声が寄せられた。