きょう『オモウマい店』宮崎のうどん店、元医者のアルバイトが辞めることに…理由に店主も驚がく
きょう3日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)には、「全力で闘う ヨッシャーうどん店主」が登場する。
【オモウマ写真】具があふれんばかりにたっぷり！特製百姓うどん800円
番組で定期的に密着してきた宮崎・宮崎市にある「百姓うどん」。いつでも全力でうどん作りに挑む店主を筆頭に、多くのアルバイトが「よっしゃーー！」「いらっしゃいませ！」と、威勢の良い声を厨房から店内に響かせる。
地元・宮崎の野菜やきのこを使ったうどんが名物で、直径25センチの大きなごぼう天がのる“ごぼう天うどん”（650円）や、“椎茸うどん”（620円）などが人気。さらに、1週間かけて油を切る専用の天かすがのせられた“たぬきうどん”（440円）は、「芸術的にきめ細かい。口触りがよい」と好評を博した一品。
油揚げ3枚の“きつねうどん”（540円）や、“山かけうどん”（650円）といったシンプルなメニューから、ごぼう天、昆布、山菜など多くの具材が所狭しと並べられた“特製百姓うどん”（800円）までバリエーションも豊富で、10人前の“ごぼう天うどん 将軍盛”（3440円）のようなデカ盛りも。また、夏季限定のかき氷も有名で、中でも高さ約80センチに及ぶ“レインボータワーかき氷”（990円）は、家族連れや団体客に喜ばれている。
2025年秋、番組は久しぶりに密着。夏はかなり忙しく、臨時の駐車場を100台用意したほど盛況だったという。店主も営業中はかき氷作りに手いっぱいになることもあったが、元医者の経歴を持つアルバイトが、うどん作りから仕込み、製麺に至るまでを担うように。また、「やる気で採用した」という店主に負けず劣らずの気合を見せる女性や、夏の1番忙しい時に手伝いを名乗り出てくれた年配の男性が新たに加入。テレビで店を知って加入したアルバイトたちも健在で、厨房はさらに活気が増した様子。
だが、店主が惜しみなくうどん作りの技術を伝授していたアルバイトが、辞めることに。店主も驚きを隠せなかったその理由とは。「来るもの拒まず、去る者を追わず。それが俺の流儀やから」と語る、店主の新しい出会いと別れに密着する。
