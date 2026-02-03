Hey！ Say！ JUMPの山田涼介（32）が3日、都内で行われたロート製薬のスキンケアブランド「オバジ（obagi）」の誕生25周年スペシャルメッセンジャーに就任した。普段から同ブランドを愛用しているという山田。「本当に普段から使っているもので、今の自分がいるのはオバジのおかげ」とニッコリ。

イベントでは事前に診断した山田の肌年齢が、「24歳」であると発表された。実年齢より8歳若い肌年齢が書かれたボードを少年のように掲げて喜んだ。同社のスキンケア研究のプロたちも「こんなに良い結果を見たことない」と驚きの感想を伝えられると、「日頃からオバジを使っているおかげですね。うちの（事務所の）若い子たちに負けず、まだまだ頑張りたい」とさらに輝く肌を目指す。、

そんな若々しい肌を保つ秘訣（ひけつ）は「ビタミンC」と明かす。「肌にいいというのは皆さんの頭の中にあると思うけど、肌に効くというのは実感している」とうなずく。そして「24歳という若さが保てている、欠かせない成分。8年後に肌診断をしたときに32歳になっていれば、いい年の重ね方ができていると分かる」と話した。