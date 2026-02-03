32歳・山田涼介、肌年齢は脅威のマイナス8歳「若い子たちにまだまだ負けず頑張りたい」 ゲームで寝不足も影響なし
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介（32）が3日、都内で行われた『オバジ新商品・25thスペシャルメッセンジャー発表会』に登壇し、脅威の肌年齢が明らかになった。
【写真】まぶしすぎる…ツヤツヤ肌で笑顔を見せる山田涼介
山田は、オバジ25thスペシャルメッセンジャーに就任。この起用の前からオバジ製品を愛用しているといい、
「普段から本当に使っていたものなので、いまの僕がいるのはオバジさんのおかげなのかなと思います」と自信をにじませた。
“LEO”としてプロゲーミングチームにも所属し、芸能界屈指のゲーマーとして知られる山田は、夜通しゲームすることも少なくない。「寝不足は肌によくないと言われるんですけど」と笑いをこぼしつつ、「ありがたいことに肌がきれいだねって言っていただくことが多いんですけど、やっぱりビタミンＣなのかな」と照れ笑い。
イベントでは、事前に計測された山田の肌年齢が発表された。「怖い」と不安げだったが、フリップに書かれた「24歳」という文字を認識するやいなや、「本当ですか？うれしい！」とパアッと表情をきらめかせ驚きとともに喜びをあらわにした山田。計測したプロも「こんなにいい結果見たことない」と話していたことを聞くと、「うれしいですね」とし、「いまのうちの若い子たちにまだまだ負けず頑張りたいと思います」と意気込んでいた。
山田が出演するスペシャルムービーは、きょう3日より公開されている。
