元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（55）が2日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。養成所時代について語った。

共に出演した元放送作家の鈴木おさむ氏から吉本の養成所時代について話題を振られた宮迫。「社員さんに嫌われてたんですよ」と語り出した。

「今だから言えるんですけど、僕。お金一切払ってないんです」と告白。「当時緩くて、合格通知がずれたんです、手違いで。入学式に巨人師匠とか来てくれてたみたいなんですけど、そこには参加してなくて。途中から実は合格してましたって言われて行ったんで」と明かした。

養成所では入学の際に「3カ月分プラス数万円くらい払う」システムだったものの、入学時期がずれたため「なぜかそれを請求されなかった」と説明。そのあとも「毎月1万から2万払う」必要があったものの「緩かったんで、お金もないし。金曜日のネタ見せしか行ったことなかったんで。自分たちの面白いネタを考えてそれを披露して金払わなアカンねんっていうのがあったんで払う気なかった」と語った。