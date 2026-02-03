小林幸子、手作りおつまみ5品披露「お店で出てきそう」「器がおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】歌手の小林幸子が2月2日、自身のInstagramを更新。手作りの5品のつまみを公開した。
【写真】72歳ベテラン演歌歌手「お店で出てきそう」焼アジ・筍の土佐煮など手作りおつまみ
小林は「昨日のおつまみ」とコメントし、「焼アジ 筍の土佐煮 大根のそぼろ餡かけ お豆腐の白和え 何ちゃって、青椒肉絲」の5品の手作りつまみを披露。焼アジにはピンクの花で彩りが添えられており、「まぁまぁ美味しくできました」と感想を綴っている。
また、1月1日には自身のX（旧Twitter）を通じ1ヶ月の休養を発表していたが、「さあ、本日からお仕事スタートです」と仕事を再開したことも報告している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お酒が進みそう」「お店で出てきそう」「お花が可愛らしい」「器がおしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
