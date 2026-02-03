Hey! Say! JUMP山田涼介、肌年齢“24歳”に笑顔溢れる「オバジカラー」イエロースーツが新鮮
【モデルプレス＝2026/02/03】Hey! Say! JUMPの山田涼介が3日、都内にて開催された「オバジ 新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に出席。「オバジ25thスペシャルメッセンジャー」に就任した。
【写真】肌年齢“24歳”JUMP山田のドアップショット
ロート製薬株式会社が展開する、肌本来の力を活かし、健康的で美しい素肌を目指すスキンケアブランド「Obagi」はブランド誕生から25周年。これに伴い、主力ビタミンC美容液「オバジCセラム」シリーズを全面リニューアルした新製品の発売を記念し、オバジ25thスペシャルメッセンジャーとして山田を迎えた。
爽やかなイエローのスーツで登場した山田は「オバジカラー」と紹介。「僕自身黄色を着ることは珍しい」と新鮮な心境で笑顔を浮かべた。「長く担当してくださっているヘアメイクさんがいるんですけど、オバジはそのヘアメイクさんに紹介していただいてから使わせていただいている」と同ブランドの商品をほとんど使用しているという山田が、実際に美容液をスポイトから取り手につける場面も。美容液を馴染ませた手を顔に近づけ「本当にいい匂いなんですよ！」と嬉しそうに報道陣にも勧めていた。
また、ゲーム好きな一面も持ち「肌の天敵というとあれかもしれないんですけど、やっぱり寝不足だったりそういうのはあんまり肌に良くない」と明かした山田だが「ありがたいことに肌が綺麗だねと褒めていただくことが多い」とも。そんな美容の秘訣は「ビタミンC」だと断言し「オバジからもビタミンCは摂りますし、外からだけじゃなくてインナーケアというか中からもビタミンCを取り入れることによって、僕の肌を保てているのかなと思っています」と話した。
さらに、実年齢32歳の山田は診断していたという肌年齢で「24歳」という結果に。発表会の場で結果を知った山田は「いいですね〜！」と興奮し「撮ってください！僕24歳です！肌が！」とアピール。こんなに良い結果見たことがない」とのスタッフからのコメントを受け、再度無言で報道陣にパネルをアピールしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】肌年齢“24歳”JUMP山田のドアップショット
◆山田涼介「オバジ25thスペシャルメッセンジャー」就任
ロート製薬株式会社が展開する、肌本来の力を活かし、健康的で美しい素肌を目指すスキンケアブランド「Obagi」はブランド誕生から25周年。これに伴い、主力ビタミンC美容液「オバジCセラム」シリーズを全面リニューアルした新製品の発売を記念し、オバジ25thスペシャルメッセンジャーとして山田を迎えた。
◆山田涼介、美肌の秘訣は？
また、ゲーム好きな一面も持ち「肌の天敵というとあれかもしれないんですけど、やっぱり寝不足だったりそういうのはあんまり肌に良くない」と明かした山田だが「ありがたいことに肌が綺麗だねと褒めていただくことが多い」とも。そんな美容の秘訣は「ビタミンC」だと断言し「オバジからもビタミンCは摂りますし、外からだけじゃなくてインナーケアというか中からもビタミンCを取り入れることによって、僕の肌を保てているのかなと思っています」と話した。
さらに、実年齢32歳の山田は診断していたという肌年齢で「24歳」という結果に。発表会の場で結果を知った山田は「いいですね〜！」と興奮し「撮ってください！僕24歳です！肌が！」とアピール。こんなに良い結果見たことがない」とのスタッフからのコメントを受け、再度無言で報道陣にパネルをアピールしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】