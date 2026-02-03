Hey! Say! JUMP山田涼介、芸能生活25周年へ個人・グループ活動ともに意気込み「見たことがない景色を見せていきたい」
【モデルプレス＝2026/02/03】Hey! Say! JUMPの山田涼介が3日、都内にて開催された「オバジ 新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に出席。芸能生活25周年に向けた活動の目標を語った。
◆山田涼介、25周年へ意気込み
芸能生活22周年を迎えた山田。「オバジ」が25周年であることにちなみ、25周年に向けての意気込みを聞かれると「個人としても見たことがない景色を見せていきたいなというふうに思っているんですけど、Hey! Say! JUMPとしても今年19周年ということで20周年に向けても頑張りたい」とグループ・個人ともに注力していくことを宣言。共通して「やっぱり何より大事なのは自分磨きかなと思うので、オバジとともに25周年に向かって自分磨きを続けていきたい」と意気込んでいた。
◆山田涼介「オバジ25thスペシャルメッセンジャー」就任
ロート製薬株式会社が展開する、肌本来の力を活かし、健康的で美しい素肌を目指すスキンケアブランド「Obagi」はブランド誕生から25周年。これに伴い、主力ビタミンC美容液「オバジCセラム」シリーズを全面リニューアルした新製品の発売を記念し、オバジ25thスペシャルメッセンジャーとして山田を迎えた。（modelpress編集部）
