NEWS加藤シゲアキ、timelesz原嘉孝＆篠塚大輝は「すごい可愛い」カウコン裏話に「目に浮かぶ」「ほっこり」ファン喜び
【モデルプレス＝2026/02/03】NEWSの加藤シゲアキが2月1日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「SORASHIGE BOOK」（FM yokohama／毎週日曜23時〜）に出演。後輩のtimelesz（タイムレス）について語る場面があった。
【写真】timeleszの「カウコン」舞台裏ショット
NEWSは、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下「カウコン」）に出演。カウコンならではのグループコラボでは、timeleszと自身の人気楽曲「さくらガール」を披露し、会場を盛り上げた。
カウコンを振り返った加藤は「timeleszの子たちも可愛かったよ。本当に」とコラボに言及。「寺西（拓人）と一緒に歌うなんて感慨深かったしね。振り付けも覚えてくれてありがとうと思っちゃったよ。すげぇ嬉しかった」と喜びを口にし「timeleszと『さくらガール』をやるっていうのも面白いじゃない。物語っていうの？点が線になっていくのが俺は好きなんだなっていうのも思ってた」としみじみと話した。
さらに「せっかくなら近くで歌おうぜ！って原（嘉孝）と篠塚くんと一緒に寄って。『せっかくなら近づく？』って言ったときの『はいっ！』っていう顔がさ、原も篠塚くんもすごい可愛いわけよ。なんか…可愛いなって」とリハーサルの様子を伝えた。
また、リハーサルで着ていた私服が佐藤勝利と赤色で被っていたと話し「『被ってるな』って言って。『被ってる勝利だけ可愛くねぇな』って言ってたら、勝利がすごい俺に被ってくるっていうコントをやってた。加藤くんにあえて被りますみたいな感じでキャッキャッやってたノリで本番までやってたから、楽しかったよ」と仲睦まじく交流していたことを明かした。
この放送を受け、SNS上では「『はいっ！』って嬉しそうに返事してる2人が目に浮かぶ」「とにかく可愛かったのが伝わった」「言葉のチョイスが素敵」「ほっこり」「可愛がってくれてありがとうございます（涙）」「大好きなコラボの裏話嬉しい」「本人たちにも届け〜！」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：FM yokohama
【Not Sponsored 記事】
【写真】timeleszの「カウコン」舞台裏ショット
◆加藤シゲアキ「カウコン」timeleszコラボの裏話
NEWSは、2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームにて開催された「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」（以下「カウコン」）に出演。カウコンならではのグループコラボでは、timeleszと自身の人気楽曲「さくらガール」を披露し、会場を盛り上げた。
さらに「せっかくなら近くで歌おうぜ！って原（嘉孝）と篠塚くんと一緒に寄って。『せっかくなら近づく？』って言ったときの『はいっ！』っていう顔がさ、原も篠塚くんもすごい可愛いわけよ。なんか…可愛いなって」とリハーサルの様子を伝えた。
また、リハーサルで着ていた私服が佐藤勝利と赤色で被っていたと話し「『被ってるな』って言って。『被ってる勝利だけ可愛くねぇな』って言ってたら、勝利がすごい俺に被ってくるっていうコントをやってた。加藤くんにあえて被りますみたいな感じでキャッキャッやってたノリで本番までやってたから、楽しかったよ」と仲睦まじく交流していたことを明かした。
◆加藤シゲアキの「カウコン」エピソードに反響
この放送を受け、SNS上では「『はいっ！』って嬉しそうに返事してる2人が目に浮かぶ」「とにかく可愛かったのが伝わった」「言葉のチョイスが素敵」「ほっこり」「可愛がってくれてありがとうございます（涙）」「大好きなコラボの裏話嬉しい」「本人たちにも届け〜！」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
? ?? *? ????? ??? ???? ????? * ??-— timelesz (タイムレス)｜Over The Top【公式】 (@OVTT_official) December 31, 2025
『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』
ご覧いただきありがとうございました?
2026年も #timelesz をよろしくお願いいたします?
secondzのみなさんにとっても、
笑顔あふれる素敵な一年になりますように??#timelesz… pic.twitter.com/uiDBMPszv5
情報：FM yokohama
【Not Sponsored 記事】