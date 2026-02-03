紗栄子「最近の私」ノースリーブワンピ姿にファン二度見「お人形さんみたい」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルの紗栄子が2月1日、自身のInstagramを更新。ガーリーなノースリーブ姿を公開した。
【写真】メジャーリーガーの元妻「思わず二度見」ノースリーブワンピで変わらぬスタイル
紗栄子は「最近の私」とコメントし、ジムでのセルフショットやヘアセットの動画、愛猫や食べ物のショットなど様々な写真を複数枚投稿。アップにして黒いリボンをつけたヘアスタイルで、首元にリボンとフリルのついた黒いノースリーブワンピースを着用したガーリーなコーディネートを披露し、美しい肩のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「思わず二度見しちゃった」「大人可愛い」「憧れの女性」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
