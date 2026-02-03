セブンの冷凍おにぎりに新味「鶏ごぼう」「鮭＆おかか」2月10日登場
【モデルプレス＝2026/02/03】セブン‐イレブン・ジャパンでは、新たな冷凍米飯のラインアップとして、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」を、2月10日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売し
セブンプレミアムの「冷凍おにぎり」は、1袋2個入り。1個ずつ切り離して使用できる小分けトレーを採用しており、温めるだけでおいしいのはもちろん栄養面にもこだわり、1個あたり税抜100円以下という手に取りやすい価格も魅力だ。これまで「寝かせ玄米おむすび」と「焼おにぎり」を展開してきた。
「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」は、皮つきのごぼうを使用することで、素材本来の香りと旨味を最大限に引き出した一品。まろやかなコクが特徴の鶏出汁でふっくらと炊き上げており、レンジ加熱とともに豊かな香りが広がる。ベースにはもち麦を配合しており、プチプチとした食感とともに、しっかりとした食べ応えと腹持ちの良さを実現している。
「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」は、1袋で2種類の人気具材を楽しめるアソートタイプ。白米に不足しがちな栄養を補う五穀米を使用しているのが特徴だ。「鮭」には炊飯時に鮭エキスを加え、「おかか」には雑味の少ない昆布と鰹の合わせ出汁を使用。上品で深みのある味わいに仕上げている。（modelpress編集部）
価格：198円（税込213.84円）
発売日：2月10日（火）〜順次
販売エリア：全国
◆ストック飯に便利なセブンの冷凍おにぎり
◆冷凍おにぎりに新たな味が登場
■「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」
