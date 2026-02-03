かわいいと評判のJ3レイラック滋賀のマスコットう〜まくん

先日公開されたＪリーグ百年構想リーグ開幕前のプロモーション動画に見慣れないマスコットがいると話題になっている。

今季からJリーグに初参入するJ3レイラック滋賀は公式X（旧ツイッター）を更新し、話題のマスコットを紹介した。

マスコットの名前はう〜まくん。宇宙からやってきた馬型未確認生物だ。2024年9月に発表されてから、まんまるとした体系と大きな瞳を持った同マスコットは人気を集めているようだ。

レイラック滋賀は公式Xを通じて、「せっかくみなさまに見つけていただいてるので…先日の模様をもうすこし」とう〜まくんの顔文字を入れて、プロモーション動画に出演したマスコットを紹介した。

この投稿にファン、サポーターは「あなたう〜まくんっていうのね」「謎のサムネはこの子か！そういえば初Jだった！」「めっちゃ可愛い」「やばい、滋賀のマスコットかわいい…！ようこそJリーグへ…！」「お耳可愛すぎる！！！！！！早く会いたいなぁ」と、沸いていた。（FOOTBALL ZONE編集部）