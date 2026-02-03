板野友美、タイツ美脚コーデでBLACKPINKライブ参戦「色味も可愛すぎる」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの板野友美が2月1日、自身のInstagramを更新。黒とピンクでまとめたスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】34歳元AKB「色味も可愛すぎる」まさに“BLACKPINK”なタイツ美脚コーデ
板野は、黒とピンクのハートの絵文字を交互につづり、写真を投稿。黒いニット帽にピンクのパーカー、黒字に白の水玉のショート丈ボトムスに黒いタイツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿を披露している。合わせて、1月16日から18日に東京ドームで開催された「BLACKPINK WORLD TOUR ＜DEADLINE＞ IN TOKYO」での写真も投稿している。
この投稿に「色味も可愛すぎる」「真似したい」「ピンク似合ってる」「めちゃくちゃ素敵」「まさにBLACKPINK」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
