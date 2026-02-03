髪型迷子の【40・50代】へ！ 真似して即シャレる♡「最旬トレンドヘア」

今の髪型から、旬を押さえた雰囲気へ切り替えたいけどポイントがわからない。そんな40・50代のお手本になりそうな「トレンドヘア」を集めました。注目したいのは、レイヤーを加えたナチュラルなウルフの要素や、短さが与える軽やかなニュアンス。次回の美容院をきっかけに、今までのヘアスタイルをアップデートしてみて。

くびれで抜け感とボリュームを演出

レイヤーをたっぷり入れて、首元にくびれをつけたスタイル。毛先に動きをつけることで、うねりやクセが目立ちにくくなり、軽さもフォローできます。アウトラインにはメリハリがつき、サイドにボリュームのある印象になるため、華やかさもアップ。凝ったスタイリングなしで、抜け感のあるトレンドの雰囲気をまとえそう。

毛先の軽さで広がりをカバー

スタイリストの@kitadani_koujiroさんが「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方」に提案しているのが、低めにレイヤーを入れた「プチウルフ」。トップとベースの差は控えめにして、さりげなくメリハリをつけるのがポイントです。スタイリングは、ワンカールで簡単に完成。伸ばしかけの雰囲気を変えたいときにもぴったり。

丸みボブは短めで今っぽく

ぷつっと揃えたシャープな毛先に、後頭部のナチュラルなボリューム。コンパクトでいて、髪を豊かに見せやすいミニボブです。カットした@kzs_hairさんのこだわりは、「360°どこから見ても美しいように」計算されたシルエット。重さがあるぶん、レングスで引き算してバランスを取って。

ショートの軽さでふんわり見せ

トップにボリュームを持たせたいなら、かえって短くカットして、その軽さを活かすのが吉。レイヤーがふわっと持ち上がることで、空気を含んだ印象になり、気になる髪の細さやのっぺり感をカバーできます。襟足をタイトに仕上げて、後頭部の丸みも強調してみて。

