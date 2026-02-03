たまには自分を甘やかしたい♡【ミスド】ハートのボックスも可愛い！「新作ドーナツ」って？

【ミスタードーナツ】から【GODIVA（ゴディバ）】とコラボした、ご褒美に良さそうな「新作ドーナツ」が登場。数量限定のテイクアウト専用セットを購入すると、ハートをあしらったオリジナルボックス入りで可愛らしく、手土産にもおすすめ。今回はそのセットに含まれているショコラドーナツを紹介します。

フレークチョコものせた「トリュフショコラドーナツ ノワール」

コロンとしたドーム状の可愛らしいフォルムのドーナツ。ショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとガナッシュホイップが重なっており、フレークチョコとココアパウダーをトッピングした、高級感を感じさせる仕上がりです。筆者も食べましたが、甘さがほどよく控えめで、深みのある味わいが楽しめました。

香ばしさが楽しめそうな「トリュフショコラドーナツ プラリネ」

ショコラドーナツ生地にガナッシュクリームとプラリネホイップを重ね、ローストアーモンドとチョコクランチのトッピングをたっぷりと散りばめた、見た目も華やかなドーナツ。気分を上げたい時に良さそうな贅沢感があります。まろやかで優しい口当たりも感じられそうです。

ホワイトチョコをプラスした「生ショコラフレンチ ノワール」

クルクルとねじったようなビジュアルが特徴的。生ショコラフレンチ生地にショコラ風味のグレーズをコーティングした、シンプルなドーナツです。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「一番甘さ控えめな印象」「ふんわり軽い口当たりのドーナツと、その表面に施されたしゃりしゃり食感のショコラ風味のグレーズが相性抜群」なのだとか。

パウダーたっぷり感が嬉しい！「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」

キャラメル好きにおすすめしたいこちら。ココアパウダーをトッピングした上品なビジュアルのドーナツです。生ショコラフレンチ生地でキャラメルクリームとプラリネホイップを挟んでおり、口当たりの優しさが心地良く感じられるかも。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

