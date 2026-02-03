トレバー・プルーフ氏が絶賛

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の現地での存在感は年々増すばかりだ。元メジャーリーガーが米スポーツ番組内で、その影響力の大きさを他のスポーツのスター選手を引き合いにして絶賛している。

米スポーツ番組「クリス・ローズ・スポーツ」に出演したのは、現役時代はツインズやアスレチックスなどで9年間プレーしたトレバー・プルーフ氏。強打の内野手として通算106本塁打を記録した。司会のクリス・ローズ氏からの「大谷翔平は北米のあらゆるリーグのチームの中で、最も重要な選手だろうか？」という問いに回答している。

プルーフ氏は「リーグにとってはそうだろう。彼は野球界に多大な貢献をしてきた。日本のマーケットを取り込んでくれたりね」と回答。続けてNFL選手を例に「彼らは他のスポーツ好きを虜にするんだ。『彼が見たい！』とね。これは難しいことだ。自分が好きだったスポーツから離れ、別のスポーツや特定のチームを好きになるのは難しい」と、他競技ファンへの影響力に目を向けた。

続けて「例えばレブロン（ジェームズ）やコービー（ブライアント）といった選手を見ると、俺は『彼はクレイジーな選手だ。見に行かなきゃ』ってなる。NFLではパトリック・マホームズ。クレイジーなパスで魅了する。リーグによって、数人こういった選手が存在する」と、他競技のスター選手を紹介。続けて「だが、ショウヘイは彼らの中でもトップだろう。野球界に彼がいてくれて幸運だった。疑いの余地はない」と、大谷を絶賛している。

これを受けてローズ氏も「ショウヘイが野球にとってどれほどの意味を持つか。日本に行って3フィート（約90センチ）歩けば、ショウヘイの顔を目にせずにはいられないだろう」と、母国での影響力に言及。すると、昨年11月に自身のインスタグラムで日本を訪れた事を報告していたプルーフ氏も続けた。

「アメリカの有名人を思い浮かべてみて。カーダシアン家や映画スター……ジョージ・クルーニーやブラッド・ピットなどだ。（日本での大谷は）彼らをはるかに上回っている。看板でも、彼の顔はどこにでもある。アメリカで彼ほどの存在は1人もいない」

実体験を交えながら、日米両国での大谷の知名度に太鼓判を押していた。



（THE ANSWER編集部）