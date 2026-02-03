アムールで味わう特別感！

ザ カンパネラ東京の

生タルトキャラメルとは？

毎年バレンタインシーズンになると、全国のスイーツ&チョコ好きが名古屋に注目！

その理由は、何と言っても日本最大級の規模を誇る『ジェイアール名古屋タカシマヤ』の「アムール・デュ・ショコラ」。

2026年にさらに拡大されたという会場の中で、編集部が気になったブランドのひとつが「THE CAMPANELLA TOKYO(ザ カンパネラ 東京)」。

東京発の人気ショコラが、名古屋先行販売商品を携えて出店しているということでチェックしてきました！

生タルトシリーズ新作

キャラメル×ショコラ

黄金バランスに感激！

今回のハイライトは、発売したばかりの新商品「ザ カンパネラ 生タルト キャラメル」。

濃厚なショコラクリームの上に、ほんのりビターなキャラメルクリームとキャラメルソースを重ねた、季節限定の生タルトです。

チョコレートの甘さと、キャラメルの香ばしさが重なり合う設計で、甘さ一辺倒にならないのが特徴。

3個入り1,721円です。

この「ザ カンパネラ 生タルト キャラメル」は、ジェイアール名古屋タカシマヤ「2026 アムール・デュ・ショコラ」9階サテライト会場で先行販売された後、札幌・京都へと展開予定。

名古屋で最初に味わえる、という点も見逃せませんね。

生タルトシリーズ季節限定

いちごの華やかさが映える

生タルト ルビー

季節限定商品としてもう一品用意されているのが「ザ カンパネラ 生タルト ルビー」。

濃厚なチョコレートクリームの上に、甘酸っぱい苺クリームをたっぷりと重ね、シロップで艶やかに仕上げたタルトです。

見た目の華やかさと、チョコレート×苺の王道バランスが楽しめる一品で3個入り1,620円。

大切な人への贈り物にも最適

クッキー缶と定番ショコラ

ギフト需要の高い「2026アムール・デュ・ショコラ」の会場で注目したいのが「ザ カンパネラ 東京 クッキー缶」です。

チョコレートと相性の良い素材を使った焼き菓子を、オリジナル缶にパッケージ。

ブランドアイコンのベル型ガレットや、ハート型クッキーなど7種類入りで価格は3,801円。

自分へのご褒美用にも、きちんと感のある贈り物にも対応できますね。

定番商品も見逃せません！

こちらの「ザ カンパネラ ショコラ」は、三層のラング・ド・シャで仕上げたスペシャリティチョコレート。

カカオアロマやフルーティーな風味、ユニークな酸味が広がるこだわり満載で8個入り1,501円。

さらに「ザ カンパネラ 生タルト ショコラ(3個入り1,481円)」はカスタードと生クリームを合わせたボトムに、濃厚なカカオクリームを重ねた人気商品として並びます。

オリジナルの保冷バッグと

看板商品2種類のセットも

2026年の新デザインでオリジナルの保冷バッグ付きのセットもあります。

看板商品の「ザ カンパネラ ショコラ(8個入)」と「生タルト ショコラ(3個入)」に、使いやすいサイズ感のオリジナル保冷バッグが付いてきます。価格は3,401円。

要冷蔵の商品を安心して持ち帰れて、実用性も重視する大人の女性に嬉しいセットです。

まとめ

鐘に込めたブランドの想い

カカオ原料へのこだわり

ブランド名の「CAMPANELLA」はイタリア語で鐘を意味します。

中世ヨーロッパで、時を告げ、祝祭を彩ってきた鐘のように、贈る人と贈られる人の心が響き合う存在でありたい。そんな想いがブランドコンセプトに込められています。

素材面では、開発担当者が現地で厳選したカカオを使用。

収穫から60日以内に加工された「60DAYSチョコレート(カカオ・トレース認証)」を原料に採用し、フレッシュなカカオアロマやシャープでフルーティーな風味、個性ある酸味を引き出しています。

今だけ名古屋で体験できる

特別なチョコレートの時間

『ジェイアール名古屋タカシマヤ』の「2026アムール・デュ・ショコラ」開催は2月14日(土)まで。

名古屋駅直結ということで、仕事帰りや週末など気軽に立ち寄れる好アクセスも魅力。

自分へのご褒美としても、大切な人への贈り物としても「ザ カンパネラ東京」は間違いのない選択肢としてぜひチェックしておきたいブランドです。

イベント名：2026アムール・デュ・ショコラ

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ9Fサテライト会場

開催期間：1/16(金)～2/14(土)

開催時間：10:00～20:00

公式サイト：https://tokyo-campanella.com