20世紀の「鉛汚染」がどれほど深刻だったのかが過去の毛髪を分析した研究で明らかに
鉛は融点が低く加工しやすい金属であり、かつてはさまざまな産業や製品に使用されていましたが、近年では鉛が持つ毒性への認識が高まったことで規制が進んでいます。まだ鉛が規制されていなかった20世紀の鉛汚染がどれほどひどかったのかが、アメリカの一般家庭に残されていた「過去の毛髪」から明らかになりました。
鉛は非常に加工しやすいため水道管やおもちゃなどに使用されていたほか、塗料の耐久性向上や乾燥促進、鮮やかな色彩の実現といった目的で鉛入りの塗料も広く使われていました。また、鉛を添加したガソリンはエンジンの異音や破損につながるノッキングを防ぐことから、有鉛ガソリンも世界中で使用されていました。
しかし、鉛は水銀やヒ素と同様に生体組織に蓄積し、人体に有害な影響をもたらします。鉛は神経系に損傷を与えて発達遅延や発作、学習障害などを引き起こす可能性があるほか、不妊症や高血圧のリスクを高めることが知られており、出生前や小児期に鉛を過剰摂取するとその後の人生で犯罪をする可能性が高くなるという研究結果も報告されています。
生まれる前や小児期に鉛を過剰摂取するとその後の人生で犯罪をする可能性が上がるという研究結果 - GIGAZINE
すでに鉛がもたらす健康被害が明らかになっていた1970年に、当時のリチャード・ニクソン大統領はアメリカ合衆国環境保護庁(EPA)を設立しました。EPAはすぐさま消費者製品における鉛の使用を厳しく取り締まり、アメリカ人の鉛暴露は急速に減少したとみられます。
今回、アメリカのユタ大学で家族・消費者研究の名誉教授を務めるケン・スミス氏らの研究チームは、ユタ州北中部の大都市圏であるワサッチフロントに住む48人の被験者から現在および過去の毛髪サンプルを入手しました。これらの人々は幼少期および成人期もワサッチフロントに住んでおり、過去の毛髪サンプルはアルバムなどに保存されていたものを提供したとのこと。
研究チームはサンプル中の化合物を特定する質量分析法を用いて、過去や現代の毛髪サンプル中に含まれる鉛濃度を測定しました。質量分析に協力したユタ大学の地質学者であるディエゴ・フェルナンデス氏は、「毛髪の表面は特殊であり、特定の元素が表面に集中して蓄積されていることを確認できます。鉛もそのひとつで、時間経過で失われないために分析が容易です」と述べています。
分析の結果、ワサッチフロントの人々の毛髪に含まれる鉛濃度は1916〜1969年にかけて極めて高く、28〜100ppmの範囲にあることがわかりました。しかし1970〜90年代に鉛濃度は急減し、1970年代には約50ppmだった鉛濃度は1990年代に10ppm以下まで低下。その後も鉛濃度の低下が続いたことが示されました。
ワサッチフロントに住む人々の毛髪サンプルに含まれる鉛濃度が非常に高かった理由としては、アメリカ全体における鉛規制が不十分だったことに加え、同地域が20世紀の鉛産業を支える地域だったことも関係していると考えられます。ワサッチフロントには2つの主要な鉛精錬所がありましたが、EPAによる鉛製品の厳しい規制を受けて1970年代には閉鎖されました。
以下のグラフは、縦軸が毛髪サンプルに含まれる鉛濃度(ppm)を表し、横軸が毛髪サンプルの年代を表しています。なお、グラフ中の「1940年」の部分には、1916〜1959年の全毛髪サンプルが含まれています。グラフからは、1970年代までは高かった鉛濃度が1980年代以降は急減し、2020年以降はかつての数十〜100分の1未満になっていることがわかります。
毛髪サンプルに含まれる鉛濃度は、必ずしも当時の人々の体内における鉛濃度を反映したものではありません。しかし、その人が暮らしていた環境全体でどれほどの鉛にさらされていたのかを示すもので、当時の鉛汚染のレベルを知る手がかりとなります。
冬のワサッチフロントでは、上層の空気ほど温かくなり下層の空気ほど冷たくなる逆転層という現象が発生し、空気の対流が発生しにくくなります。そのため、排気管などから排出された鉛が長期間にわたって空気中にとどまり、人々の髪の毛や肺に吸収された可能性があるとのこと。
研究チームは、ドナルド・トランプ大統領が大気や水質保護のための規制緩和を進めていることに触れ、鉛汚染の規制も緩和されてしまう可能性を懸念しています。
トランプ米政権、大気・水質保護のための規制緩和へ | ロイター
https://jp.reuters.com/markets/commodities/CCBWH67SQFND3PWEVOCPTDRRZM-2025-03-13/
論文の筆頭著者であり、ユタ大学の地質学および地球物理学名誉教授であるトゥーレ・セリング氏は、「これらの鉛規制が非常に重要だったという歴史の教訓を忘れてはなりません。時には規制が煩わしく、産業界が望むタイミングやスピードでやりたいことを実行できない場合もあります。しかし、規制には本当にいい効果があったのです」とコメントしました。